Fatih Terim'in onayı sonrası Galatasaray, Fatih Öztürk'le anlaşma sağladı Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Fatih Öztürk'te karar kıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği 33 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılıların teklifine olumlu yanıt verdi.

Yabancı sınırlaması ile ilgili alınan yeni karar, önümüzdeki sezon yürürlüğe girecek olsa da kaleye lejyoner bir isim düşünmeyen Galatasaray, geçen sezon transferi son anda direkten dönen Fatih Öztürk ile 1 yıl rötarlı da olsa imza noktasına geldi.

FATİH TERİM ONAY VERDİ

Özellikle ligin ilk yarısı ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde kaleyi tecrübeli bir eldivene teslim etmek isteyen Galatasaray'da Fatih'in transferine teknik direktör Fatih Terim de onay verdi. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyince Kasımpaşa'ya giden Fatih Öztürk ve temsilcisi bu teklife yeşil ışık yaktı.

Kasımpaşa'da bu sezon 20 lig maçında görev alan ve kalesinde 44 gol gören 33 yaşındaki eldiven son dönemde ise geçirdiği sakatlığın ardından yedek kalmıştı. Ligin 2. yarısında kaleyi Ramazan'a kaptıran ve geri alamayan Fatih'in de Galatasaray'ın teklifine 'Evet' dediği öğrenildi.

BEŞİNCİ TRANSFER OLACAK

Fatih Öztürk'ün de gözden düştüğü Kasımpaşa'dan ayrılmak istediği ve alacaklarına karşılık bonservisini isteyeceği ifade edildi. 33 yaşındaki file bekçisini bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, tecrübeli eldiven ile de TL bazında kontrat yapacak.

Sarı-kırmızılılar Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdoulleai ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra 5. transferini deneyimli kaleciyi renklerine katarak yapmış olacak. Ayrıca kiralık sözleşmeleri biten Seri ve Lemina'nın Türkiye'de tatil yaptıkları ve durumlarının netleşmesini bekledikleri belirtildi.

SİNAN İÇİN KARAR ANI

Transfer çalışmalarını tüm hızı ile sürdüren Galatasaray eski futbolcusu Sinan Gümüş için temaslarını da sıklaştırdı. Genoa'nın bedelsiz olarak kiralama kararı aldığı 26 yaşındaki futbolcu ile ilgili olarak menajeri Ersin Akan ile bir görüşme daha gerçekleştirildi.

Sözleşme şartları da bu görüşmede masaya yatırılırken Sinan Gümüş ile alakalı da bu hafta içinde nihai kararın verileceği ve transfer ihtimalinin de yüksek olduğu belirtildi.

Bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş, geçen sezon devre arasında kiralık olarak geldiği Antalyaspor'da 10 maçtaki performansıyla parmak ısırttı. Genç oyuncu bu süreçte 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Kaynak: Hürriyet