Fatih Terim onay verdi, G.Saray Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a teklif yapacak
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Fatih Terim onay verdi, G.Saray Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a teklif yapacak

30.10.2020 13:28 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:36

Orta sahaya takviye planları yapan Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyen ve F.Bahçe'nin de istediği Dorukhan Toköz için devre arasında ezeli rakibinin kapısını çalacak.

Yaz transfer sezonunda istediği takviyeleri yapamadığı gibi satmak istediği oyuncuları da satamayan Galatasaray'da bu durum Fatih Terim ile yönetimin arasını açmıştı.

Kadrodaki bazı sıkıntıları çözmek için kısa vadeli planlar yapan Galatasaray yönetimi Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak.

Takvim'de yer alan habere göre, milli futbolcuya Fatih Terim de onay verdi. Dorukhan'ı Fenerbahçe'nin istediği ifade ediliyor.

OCAKTA ANLAŞILAMAZSA, SEZON SONU BİTECEK

Bu durumda Galatasaray, Fenerbahçe ile transferde bir kez daha karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı yönetimin ilk hedefinin Dorukhan'ı ocak ayında kadrosuna katmak olduğu ancak Beşiktaş ile anlaşma olmazsa sezon sonunun bekleneceği öğrenildi.

Dorukhan'ın sözleşmesi 2021 Haziran'da sona eriyor. Galatasaray, Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmak istediği gibi sol bek Saracchi'nin de bonservisine sahip olmak istiyor.

Fatih Terim onay verdi, G.Saray Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a teklif yapacak
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