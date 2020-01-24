: Fatih Terim: Nagatomo fırsat bulursa gidecek

24.01.2020 08:22 | Son Güncelleme: 24.01.2020 08:52

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim sarı kırmızılı takımın transfer gündemiyle ilgili konuştu.

Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada yönetimden transfer istediği bölgeyi söylerken, "Bir stoper istedim ama olmazsa yapacak bir şeyimiz yok, dünyanın sonu değil. Gidecek oyuncularımız olacak. Orada bir sıkıntımız yok. Andone şansımızı kullandık, daha 1 hafta, 8 günümüz var, bizim gibi kulüplerde böyle şeyler belli olmaz. Biri gidebilir, biri gelebilir." şeklinde konuştu.

"KALIRSA BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Nagatomo'nun sarı kırmızılı takıma büyük hizmetleri olduğunu belirterek, "Nagatomo ile konuştum, bize çok büyük hizmetler yaptı. Biz onu çok seviyoruz, o da bizi seviyor. Bir fırsat bulursa gidecek ama kalırsa da başımızın üstünde yeri var. Antrenmanın en çok çalışanı. Soyun derseniz soyunur, oynama dersiniz oynamaz. Böyle futbolcu bulmak çok zor. Nagatomo'yu kırmak ne bizim, ne yöneticilerimizin aklının ucuna bile gelmez. O nasıl isterse öyle davranacağız." sözlerini sarf etti.

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