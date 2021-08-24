Fatih Terim, Morutan transferinin sinyalini verdi: Sağ olsun Steaua Bükreş Başkanı gerekli açıklamaları yapıyor
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Fatih Terim, Morutan transferinin sinyalini verdi: Sağ olsun Steaua Bükreş Başkanı gerekli açıklamaları yapıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Fatih Terim karşılaşmanın ardından Morutan transferinin sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terim, "Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Sağ olsun FCSB Başkanı da gerekli şekilde açıklamaları yapıyor. Rahat olsunlar. Biz onları mutlu etmek için daha birçok isim açıklayacağız" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Morutan transferinin sürecine değinen Terim, Rumen futbolcunun Galatasaray forması giymeye yakın olduğunun sinyalini verdi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"BİZ ONLARI MUTLU ETMEK İÇİN DAHA BİRÇOK İSİM AÇIKLAYACAĞIZ"

"Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Hiç beklemeden kendilerine ilk ağızdan haberi veririz ama o ve diğerleri inşallah Galatasaray'ın doğal felsefesinde, bu seneki yapılanmasında, ileriye dönük planlamasında yetenekli ve genç oyuncular var. Bu sayı devam edecek. Oyuncuların bazılarından çıkacağız, bazıları gelecek. Morutan'ı beğeniyorum. Sağ olsun FCSB Başkanı da gerekli şekilde açıklamaları yapıyor. Rahat olsunlar. Biz onları mutlu etmek için daha birçok isim açıklayacağız."

STEAUA BÜKREŞ BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Rumen basınına konuşan Steaua Bükreş Başkanı Becali, "Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Bonservis 5.7 milyon euro. Şimdi 4.2 milyon euro ödeyecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim, Morutan transferinin sinyalini verdi: Sağ olsun Steaua Bükreş Başkanı gerekli açıklamaları yapıyor
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Fatih Terim, Morutan transferinin sinyalini verdi: Sağ olsun Steaua Bükreş Başkanı gerekli açıklamaları yapıyor - Haberler Spor
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