Fatih Terim, Morutan transferinin sinyalini verdi: Sağ olsun Steaua Bükreş Başkanı gerekli açıklamaları yapıyor

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Fatih Terim karşılaşmanın ardından Morutan transferinin sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terim, "Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Sağ olsun FCSB Başkanı da gerekli şekilde açıklamaları yapıyor. Rahat olsunlar. Biz onları mutlu etmek için daha birçok isim açıklayacağız" dedi.