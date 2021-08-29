Fatih Terim, Morutan'a formayı verdi! İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçında ilk 11'ler
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Fatih Terim, Morutan'a formayı verdi! İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçında ilk 11'ler

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Fatih Terim bu mücadelede yeni transfer Olimpiu Morutan ve Randers maçında sonradan oyuna girerek harikalar yaratan Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Ligde oynadığı 2 maçı da kazanan sarı-kırmızılılar seriyi 3 maça çıkarmak için sahaya çıkacak.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK VAR

Galatasaray'da cezalı Marcao, tedavisine devam edilen Arda Turan ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan karşılaşmanın kadrosunda bulunamayacak. Kasımpaşa'da yeni transfer Ryan Donk'un, kondisyon olarak henüz hazır olmaması nedeniyle eski takımına karşı forma giymesi beklenmiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Ben Ouannes, Sadiku, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Varga, Jörgensen

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış Alper, Kerem, Diagne.

Fatih Terim, Morutan'a formayı verdi! İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçında ilk 11'ler
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Ali Gülhan
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