Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 mağlup oldukları Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Emin Bayram'ın hata yapmasının normal olduğunu belirten Terim, Falcao ve Lemina'ya sitem ederek kalan 2 maçta oynamayacaklarını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından konuştu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle;

Her şeyi uçlarda yaşıyoruz, iyiyken çok iyi, kötüyken çok kötü. Bu da beni üzüyor. Kaybetmekten öte vazgeçmeye üzülüyorum. Bu böyle olmamalı. Takımlarım kaybedebilir ama hiç vazgeçmez. Açıkçası yeniden onarmak, tamir etmek için belki de Rabbim bize bir mesaj veriyor, aklımdan geçirmiyor değilim. Belki de yeniden inşa edebiliriz, böyle bir mesaj almalıyız. İstatistiksel olarak da hem takımımızın, hem de şahsi olarak yerlerdeyiz. Alışmadık Galatasaray'da, alıştırmadık da Galatasaraylıları. Konu itibariyle, bu sene pandemiden sonra, önce derken, herhalde artık yukarıdaki bir konum için zor görünüyor.

"EMİN'İN HATASINDAN SONRA TAKIMIN MAÇA DAHA ÇOK ASILMASINI BEKLERDİM"

Emin hatalar yapacak, bazen bedellerini biz ödeyeceğiz, Galatasaray ödeyecek ama kazanacağız. Arkadaşlarının o hatadan sonra daha çok asılmasını beklerdim, bir genci kurtarmak için her şeyini verirsin, takım oyunu budur. Son 2 maçı beraber oynayacağız Allah izin verirse, bu arada yeni sezon için yönetimimizle kolları sıvayacağız.

"YABANCI SINIRI İÇİN SIZLANMANIN, AĞLAMANIN MANASI YOK"

Bizim yabancı sınırı konusundaki tavrımız, düşüncemiz çok net ama TFF bir karar almışsa buna uyacağız. Yabancı sözleşmesi konusunda da TFF biz kulüpleri inceledik diyor; doğruysa... Bu saatten sonra sızlanmanın, ağlamanın bir manası yok. Bu bir kural da olsa, bir felsefe olmalı. Bir takımda iyi bir yerli futbolcusu varsa, yerine yabancı futbolcu oynattığını gördük mü? Doğru bildiğiniz şeyler kanun beklemez. Futbolcunun yerlisi, yabancısı olmaz.

"FALCAO VE LEMINA SON 2 MAÇTA OYNAMAZLAR"

Lemina ve Falcao'nun bundan sonra oynayacağını sanmıyorum, bir iddiamız olur mu, bakalım. Başka genç olsa, onlara da yer verebilirim tablo dediğim gibi olursa. Oynayacaklarını sanmıyorum, oynasalar da fizik olarak hazır olduklarını düşünmüyorum. Hasar tespitine bakacağız ama daha kritik maçlarda keşke hep beraber olabilseydik. Başakşehir, Trabzon, Alanya, Rize... Olamadık maalesef. Olanlar da o arkadaşların yokluğunu hissettirmemeliydi, büyük takım bu demekti. Büyük takım sahada bir şekilde kazanmayı bilmeliydi.