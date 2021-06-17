Fatih Terim'e özendi ama olmadı! Şenol Güneş'in ıskası sosyal medyanın diline düştü
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Fatih Terim'e özendi ama olmadı! Şenol Güneş'in ıskası sosyal medyanın diline düştü

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Şenol Güneş'in Galler karşılaşmasında kendisine doğru yönelen topta artistik hareket denemesinde ıska yapması alay konusu oldu. Terim'in yaptığı akrep vuruşunu gündeme getiren futbolseverler, iki hocanın denemeleri üstünden bir mizah malzemesi ortaya çıkardı. Bu konunun üstünden Fatih Terim ve Güneş'in hocalıkları kıyaslandı. Terim için açılan hashtag sosyal medyada dün akşam ve bu sabah zirvede yer aldı. Terim'in, Milli Takım'ın başında daha iyi sonuçlar alabileceğine dair çokça yorum yapıldı.

Türkiye'nin gündeminde Şenol Güneş var. Deneyimli teknik adam, İtalya ve Galler maçının yitirilmesi, gol dahi atılamaması dolayısıyla büyük eleştiri topluyor. Güneş'le ilgili saha içi ve saha dışındaki tüm detaylar şu anda futbolseverlerin dikkatini çekmiş durumda. Galler maçında kendisine doğru gelen topu artistik bir şekilde durdurmak isteyince ıska yapan Güneş, sosyal medyanın diline düştü, Terim'le kıyaslandı.

"TERİM FARKLI OLURDU"

Sosyal medyada karşılaşmanın ardından Fatih Terim hakkında binlerce Tweet atıldı. Terim'in bu turnuvada Milli Takım'ın başında daha başarılı sonuçlar alabileceğini iddia edilerin sayısı oldukça fazlaydı. Güneş'in ıska, Terim'in akrep vuruşu yapması da kıyaslamanın mizah tarafı oldu.

Fatih Terim'e özendi ama olmadı! Şenol Güneş'in ıskası sosyal medyanın diline düştü
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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