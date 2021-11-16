Fatih Terim, "Kalsın" derse iş bitecek! Sofiane Feghouli sözleşmesinde indirime gitmeye hazır - Haberler Spor
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Fatih Terim, "Kalsın" derse iş bitecek! Sofiane Feghouli sözleşmesinde indirime gitmeye hazır

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Fatih Terim,

Galatasaray'da sezon başı takımdan ayrılması gündemde olan Sofiane Feghouli, forma şansı bulduğu karşılaşmalardaki etkili oyunuyla yeniden göze girdi. Kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek isteyen Cezayirli, menajerine talimat vererek kendisine kulüp aramamasını söyledi. 3.8 milyon euro kazanan Feghouli'nin sözleşmesini 2 milyon euroya indirmeye hazır olduğu öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceği ile ilgili son kararı Fatih Terim verecek.

Sezon başında Galatasaray'ın gönderilecekler listesinde zirvede yer alan Sofiane Feghouli, son haftalarda sergilediği performansla yeniden takımın önemli parçalarından biri oldu. Sözleşmesinde ciddi bir indirime gitmeye hazır olan Cezayirli futbolcu, Fatih Terim'in takımda kalmasını istemesi durumunda yeni mukaveleye imza atacak.

SON KARARI TERİM VERECEK

Sabah'ın haberine göre; Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Feghouli de menajerine "Bana kulüp arama. Son ana kadar Galatasaray'ı bekleyeceğim" dedi. 32 yaşındaki Kuzey Afrikalı oyuncu, 3.8 milyon euro olan ücretini 2 milyon euroya indirmeye hazır. Feghouli'nin takımdaki geleceğine ise teknik direktör Fatih Terim karar verecek. Terim, son dönemde genç oyunculara saha içinde liderlik eden, asist ve gol katkısında bulunan Feghouli'ye "Kalsın" derse, yönetim de yeni sözleşme önerecek.

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