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Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak

Galatasaray'da sezonun son maçı olan Fraport-TAV Antalyaspor mücadelesi ile bir devir daha sona eriyor. Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Süper Lig'in 34. haftasıyla birlikte kulübedeki son maçına çıkacak.

21.07.2020 13:52 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:58

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılı ekipte uzun yıllar futbol oynayıp milenyum kadrosunda yer alan efsane oyunculardan Ümit Davala ise gelecek sezon Florya'da olmayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in 3. ve 4. Galatasaray dönemlerinde yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Davala, Antalya maçıyla birlikte kulübedeki görevine veda edecek.

DEĞİŞİKLİK SIRASI ONDA

Son dönemde ekibinde bazı değişiklikler yapmak istediği bilinen Terim, ilk olarak medya sorumlusu Hande Sümertaş'ın istifasını istemişti. Ardından ise Hasan Şaş'ın istifasını kabul eden deneyimli teknik adam, Ümit Davala'nın yerine de bir kan değişikliği gerektiği görüşünde. Galatasaray'la olan antrenörlük sözleşmesi Antalya maçıyla birlikte bitecek olan Davala'yla sözleşme imzalanmayacak.

SELÇUK İNAN'IN DIŞINDA 3 ADAY DAHA VAR

Terim, mevcut yardımcısı Levent Şahin'in yanı sıra, futbolu bırakan Selçuk İnan'la yardımcı antrenör olarak yola devam edecek.

Levent Şahin ve Selçuk İnan'ın dışında bir ismi daha Florya'da göreve başlatmak isteyen tecrübeli çalıştırıcının aklındaki diğer isimler ise eski öğrencileri Hakan Balta, Albert Riera ve Ayhan Akman. Yeni sezonda büyük bir aksilik olmazsa bu 3 isimden biri de yardımcı antrenör olarak görev alacak.

(Habertürk)

Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak
Haber Yorumları (1)
MEMLEKETİM: Basarizligin faturasi yavas yavas baskalarina kesiliyor.
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