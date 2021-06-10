Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için 50 milyon euroluk bütçe gerekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için 50 milyon euroluk bütçe gerekiyor

Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için 50 milyon euroluk bütçe gerekiyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da sözleşmesi biten Fatih Terim konusunda belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılılarda Yiğit Şardan dışındaki adayların seçilmesi durumunda kapısını çalacağı İmparator'un yaklaşık 50 milyon euroluk bir transfer bütçesi istediği iddia edildi. Tecrübeli teknik adamın ayrıca yeni yönetimden işine karışmamasını ve futbol şubesinin kendisine bağlanmasını talep edeceği öne sürüldü.

Galatasaray'da 4 başkan adayının seçilmesi durumunda kapısını çalacağı Fatih Terim'in göreve devam etmesi için önemli şartları bulunuyor.

KALİTELİ FUTBOLCULAR İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre, Fatih Terim göreve devam edecekse bu kez iddialı bir kadro kurulmasını bekliyor. Sol bek, stoper, 6 ve 8 numaranın yanı sıra iyi bir 10 numara, en az bir de kanat oyuncusu alınmalı. Bunun için de 50 milyon euro'luk transfer bütçesi oluşturulması gerekiyor.

İŞİNE KARIŞILMAMASINI ŞART KOŞTU

Terim; Feghouli ve Falcao gibi oyuncuların elden çıkarılması ve gençleşme operasyonunun sürmesi gerektiğini düşünüyor. Mevcut yönetimle yaşadığı sorunların ardından tecrübeli teknik adam, futbolun her hattıyla kendisine bağlanmasını ve işine karışılmamasını bekliyor.

G.Saraylı olduğu iddia edilen F.Bahçe doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun görevine son verildi
G.Saraylı olduğu iddia edilen F.Bahçe doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun görevine son verildi
G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler
G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler
İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, kıyasa tutulduğu Şenol Güneş hakkında methiyeler düzdü
İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, kıyasa tutulduğu Şenol Güneş hakkında methiyeler düzdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Mehmet Muş Sedat Peker Bülent Turan Muharrem İnce
Magazin Ezgi Mola Metin Uca Şeyma Subaşı Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Roland Garros Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için 50 milyon euroluk bütçe gerekiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 17:57:06. #1.16#

title