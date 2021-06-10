Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için 50 milyon euroluk bütçe gerekiyor

Galatasaray'da sözleşmesi biten Fatih Terim konusunda belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılılarda Yiğit Şardan dışındaki adayların seçilmesi durumunda kapısını çalacağı İmparator'un yaklaşık 50 milyon euroluk bir transfer bütçesi istediği iddia edildi. Tecrübeli teknik adamın ayrıca yeni yönetimden işine karışmamasını ve futbol şubesinin kendisine bağlanmasını talep edeceği öne sürüldü.

Galatasaray'da 4 başkan adayının seçilmesi durumunda kapısını çalacağı Fatih Terim'in göreve devam etmesi için önemli şartları bulunuyor.

KALİTELİ FUTBOLCULAR İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre, Fatih Terim göreve devam edecekse bu kez iddialı bir kadro kurulmasını bekliyor. Sol bek, stoper, 6 ve 8 numaranın yanı sıra iyi bir 10 numara, en az bir de kanat oyuncusu alınmalı. Bunun için de 50 milyon euro'luk transfer bütçesi oluşturulması gerekiyor.

İŞİNE KARIŞILMAMASINI ŞART KOŞTU

Terim; Feghouli ve Falcao gibi oyuncuların elden çıkarılması ve gençleşme operasyonunun sürmesi gerektiğini düşünüyor. Mevcut yönetimle yaşadığı sorunların ardından tecrübeli teknik adam, futbolun her hattıyla kendisine bağlanmasını ve işine karışılmamasını bekliyor.