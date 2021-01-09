Fatih Terim'in sarı-kırmızılı 8 bininci günü
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Fatih Terim'in sarı-kırmızılı 8 bininci günü

09.01.2021 20:57 | Son Güncelleme: 09.01.2021 21:01
Fatih Terim'in sarı-kırmızılı 8 bininci günü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüpte aktif olarak görev aldığı 8 bininci gününü yaşadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüpte aktif olarak görev aldığı 8 bininci gününü yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Temmuz 1974'te Adana Demirspor'dan Galatasaray'a transfer olarak, efsane olacağı sarı-kırmızılı camiaya ilk kez adım atan Fatih Terim, 4046 gün Galatasaray formasını giyerek burada profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı.1 Temmuz 1996 tarihinde teknik direktör olarak Galatasaray'a geri dönen Fatih Terim, teknik direktör olarak dört dönemde 3954 gün görev yaptı.

Fatih Terim futbolculuk dönemimde Galatasaray'da 4 Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu başarılarını yaşadı. Teknik direktörlük döneminde ise Galatasaray'da bir UEFA Kupası, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu ve 3 TSYD Kupası başarılarını yaşayan hocamız, adını unutulmazlar arasına yazdırdı."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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