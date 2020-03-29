Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, "Sesini çok iyi duydum. Hasta biri gibi konuşmadı. 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak ve o testin ardından karar verilecek" dedi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, korona virüsten dolayı hastanede tedavisi devam eden Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. CNN TÜRK'te Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlayan Fatih Çekirge, "Sesini çok iyi duydum. Hasta biri gibi konuşmadı. Morali yerindeydi öksürüğü yok. Kendimi çok iyi hissediyorum. Doktorlarımız bana çok iyi bakıyor. 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak ve o testin ardından karar verilecek dedi. Sevgili adaşımız Fatih Terim, çok yakın zamanda normal hayatına dönecektir. Aldığım izlenim o yöndeydi." dedi.