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Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu

Galatasaray'da kiralık oynayan ve Fatih Terim'in güvendiği isimler arasında yer alan Michel Seri'nin bonservisini almak için Lyon ve Monaco'nun, İngiliz ekibi Fulham ile masaya oturduğu öğrenildi.

09.06.2020 00:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 00:47

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in güvendiği isimler arasında gösterilen Michel Seri'nin sarı kırmızılı kulüpten ayrılması gündeme geldi.

Lyon ve Monaco'nun yakından ilgilendiği Jean Michael Seri, İtalyan kulübü Napoli'nin de gündeminde. Premier Lig'e dönme şansı kalmayan Fulham, iki sene önce 30 milyon euroluk dev bir yatırım yaptığı yıldız oyuncuyu gelecek sezondan itibaren de satmaya sıcak bakıyor.

İngilizler, Seri için minimum fiyatı da belirledi. 10 milyon euronun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan Fulham yönetiminin bu hamlesi sonrasında Galatasaray'ın bu transferde şansı azalacak.

SATIN ALMA OPSİYONU 18 MİLYON EURO

Sarı kırmızılı takımda 1 gol 3 asistle oynayan Seri, son 8 haftada Fatih Terim'in orta sahadaki en önemli silahı konumunda. 1,5 milyon euro kiralama bedeli ile Galatasaray'a gelen Seri'nin satın alma opsiyonu ise 18 milyon euro.

Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
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