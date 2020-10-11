Fatih Terim'in odasında bulunan Galatasaray amblemindeki 5. yıldız detayı dikkat çekti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çalışma odasındaki duvarda yer alan Galatasaray amblemine 5ç yıldızı taktırdığı ve her şampiyonlukta yıldızın içini doldurduğu görüldü.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yayıncı kuruluşa verdiği röportajda odasındaki bir detay dikkatleri çekti. Deneyimli hoca, Florya'daki çalışma odasının duvarına 5. yıldızı da taktırdı ve şampiyonluklar işlenmeye başladı.

22 şampiyonluğu ve 4 yıldızı olan Galatasaray'da, duvardaki 5. yıldızın da 2 köşesinin içi doldurulduğu gözlerden kaçmadı..

ŞAMPİYONLUKLARIN 8'İ FATİH TERİM'DEN

Fatih Terim, Galatasaray'ın 22 şampiyonluğunun 8'inde teknik direktör olarak görev başındaydı.