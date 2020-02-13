: Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti

13.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:41

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, acı bir haber aldı. Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi hayatını kaybetti.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Buse Terim, anneannesinin fotoğrafını paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek."

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Sarı kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Rezan Meral Aksu'ya Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı.

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