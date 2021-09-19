Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e övgü! Alanya maçında savunmadaki tercihi yerinde buldu - Haberler Spor
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Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e övgü! Alanya maçında savunmadaki tercihi yerinde buldu

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Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e övgü! Alanya maçında savunmadaki tercihi yerinde buldu

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'la karşılaşıyor. İlk yarısı 0-0 biten mücadeleyi Rıdvan Dilmen değerlendirdi. "Galatasaray şut ve kullandığı kornerlerle gol arıyor. 6 korner var, az sayı değil. Sadece Luyindama ve Nelsson'dan çok, korneri kullanan daha iyi kullanmalı. Piyango korner kullanılıyor" diyen Dilmen, Fatih Terim'in önceki maçlarda defans kurgusunda yaptığı hatadan döndüğünü ve Nelsson'u sağda oynattığını belirtti.

Avrupa Ligi'nde Lazio'yu deviren Galatasaray, ligde Alanyaspor'la karşılaşıyor. İlk yarısı 0-0 biten mücadeleyi Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında %100 Futbol programında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in yorumları şöyle:

"Galatasaray, ceza sahası içi pozisyonu bulamıyor. Galatasaray şut ve kullandığı kornerlerle gol arıyor. 6 korner var, az sayı değil. Sadece Luyindama ve Nelsson'dan çok, korneri kullanan daha iyi kullanmalı. Piyango korner kullanılıyor.

Galatasaray'ın biraz daha ceza sahası varyasyonları yapması lazım. Fatih Hoca, Necati Hoca ile görüşüyordu devrede. Diagne'nin Fatih Hoca'ya bir saygısızlığı olmuş ve kadro dışı kalmış galiba. Hoca düşünüyordur, Mustafa Muhammed'i mi sokayım, 4-4-2'ye mi döneyim. Kararsızlığı var. Bence minimum 1 değişiklik yapacak. Santrfor çıkarıp santrfor alırsa, kenarda santrforu kalmaz. Kafası bu yüzden karıştı bence. Çift santrfor mu, yoksa tek Mustafa mı? Başka santrforu yok Babel dışında.

Hocanın 1 hatası vardı, Nelsson'u solda kullanıyordu ama 4 gol yediler Kasımpaşa Trabzon'da. Bu kez Luyindama solda, Nelsson sağda oynuyor.

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