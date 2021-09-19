Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e övgü! Alanya maçında savunmadaki tercihi yerinde buldu

Avrupa Ligi'nde Lazio'yu deviren Galatasaray, ligde Alanyaspor'la karşılaşıyor. İlk yarısı 0-0 biten mücadeleyi Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında %100 Futbol programında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in yorumları şöyle:

"PİYANGO KORNER KULLANILIYOR"

"Galatasaray, ceza sahası içi pozisyonu bulamıyor. Galatasaray şut ve kullandığı kornerlerle gol arıyor. 6 korner var, az sayı değil. Sadece Luyindama ve Nelsson'dan çok, korneri kullanan daha iyi kullanmalı. Piyango korner kullanılıyor.

"BENCE MİNİMUM 1 DEĞİŞİKLİK YAPACAK"

Galatasaray'ın biraz daha ceza sahası varyasyonları yapması lazım. Fatih Hoca, Necati Hoca ile görüşüyordu devrede. Diagne'nin Fatih Hoca'ya bir saygısızlığı olmuş ve kadro dışı kalmış galiba. Hoca düşünüyordur, Mustafa Muhammed'i mi sokayım, 4-4-2'ye mi döneyim. Kararsızlığı var. Bence minimum 1 değişiklik yapacak. Santrfor çıkarıp santrfor alırsa, kenarda santrforu kalmaz. Kafası bu yüzden karıştı bence. Çift santrfor mu, yoksa tek Mustafa mı? Başka santrforu yok Babel dışında.

"HOCANIN 1 HATASI VARDI"

Hocanın 1 hatası vardı, Nelsson'u solda kullanıyordu ama 4 gol yediler Kasımpaşa Trabzon'da. Bu kez Luyindama solda, Nelsson sağda oynuyor.

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