Fatih Terim'in Cezası Sonrası Takımı Levent Şahin ile Ümit Davala Yönetecek
PFDK'nın Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verdiği 7 maçlık cezanın ardından takımı Ümit Davala - Levent Şahin ikilisi yönetecek.
Galatasaray'a derbinin faturası ağır oldu. Donk 6, Ndiaye 5, Rodrigues 3 maç ceza alırken, Soldado ile tartışmasından dolayı sarı kart gören Belhanda'ya ceza çıkmadı. Derbide cezalı olmasına rağmen akredite alanında yer alan Mariano ise sadece 5 bin TL ile cezalandırıldı. Belhanda ve Mariano Kayseri'de görev yapabilecek. Peki Galatasaray bu cezalardan sonra nasıl sahaya çıkacak; yol haritası nasıl olacak?
TAKIMI LEVENT ŞAHİN-ÜMİT DAVALA YÖNETECEK
Fatih Terim ve Hasan Şaş'ın yokluğunda Kayseri deplasmanında takımı kenardan Levent Şahin-Ümit Davala ikilisi yönetecek. Kaleci antrenörü Taffarel de kulübede oturacak. Orta sahada Donk ve Ndiaye cezalı, Fernando da sakat. Selçuk dışında ön libero yok. Sağ bek Mariano orta sahanın ortasında oynayabilir. 10 numara Belhanda da eksiklerden dolayı 8 numaraya çekilecek.
GALATASARAY PFDK KARARLARINA İTİRAZ EDECEK
Kayseri ve Konya maçlarından sonra Beşiktaş'a konuk olacak G.Saray'da derbide şimdiden 3 cezalı (Donk, Ndiaye, Rodrigues) ve 2 sakat (Emre Akbaba ve Nagatomo) var. Galatasaray PFDK kararına jet hızıyla itiraz edecek. Sarı-kırmızılı kulüp Fatih Terim, Hasan Şaş ve oyunculara verilen cezalarda en azından 1'er maçlık indirimler bekliyor.
(Sabah)
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artık takım tutmuyorum. futbol mu seyredeceğiz yoksa boks maçı mı seyredeceğiz. Herkesin şiddete karşı çıkması gerekiyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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REZALET RESMEN O KADAR OLAYLAR ÇIKIYOR VE HALA GS NİN SAHASI KAPATILMIYOR FEDERASYON HERKESE CEZA KESİYOR ELİNE AYNAYI ALIP KENDİSİNE HİÇ BAKMIYORCevap Yaz Yayından Kaldır
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ŞU TAKIMI ÜMİT DAVALA ERGÜN PEMBE OKAN BURUK GİBİ BEYEFENDİ ADAMLARA TESLİM ETMEK LAZIM ZATEN .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu federasyona en kısazamanda kayyum atanmalı. Tüpcü federasyon başkanı oldukdan sonra Türk futbolu fersah fersah geri gitti.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Olayları bu duruma getiren kör hakeme ne ceza vereceksiniz.Hiiiç.Futbol oynadım iyi bir Galatasaraylıyım arkadaşlarımın yarısı fb li Artık futbol maçlarını ve gereksiz yorumcuları izlemiyorum Param ve sağlığım bana kalıyor.Size de tavsiye ederimCevap Yaz 7 Yayından Kaldır