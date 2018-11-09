Fatih Terim'in Cezası Sonrası Takımı Levent Şahin ile Ümit Davala Yönetecek

Galatasaray'a derbinin faturası ağır oldu. Donk 6, Ndiaye 5, Rodrigues 3 maç ceza alırken, Soldado ile tartışmasından dolayı sarı kart gören Belhanda'ya ceza çıkmadı. Derbide cezalı olmasına rağmen akredite alanında yer alan Mariano ise sadece 5 bin TL ile cezalandırıldı. Belhanda ve Mariano Kayseri'de görev yapabilecek. Peki Galatasaray bu cezalardan sonra nasıl sahaya çıkacak; yol haritası nasıl olacak?

TAKIMI LEVENT ŞAHİN-ÜMİT DAVALA YÖNETECEK

Fatih Terim ve Hasan Şaş'ın yokluğunda Kayseri deplasmanında takımı kenardan Levent Şahin-Ümit Davala ikilisi yönetecek. Kaleci antrenörü Taffarel de kulübede oturacak. Orta sahada Donk ve Ndiaye cezalı, Fernando da sakat. Selçuk dışında ön libero yok. Sağ bek Mariano orta sahanın ortasında oynayabilir. 10 numara Belhanda da eksiklerden dolayı 8 numaraya çekilecek.

GALATASARAY PFDK KARARLARINA İTİRAZ EDECEK

Kayseri ve Konya maçlarından sonra Beşiktaş'a konuk olacak G.Saray'da derbide şimdiden 3 cezalı (Donk, Ndiaye, Rodrigues) ve 2 sakat (Emre Akbaba ve Nagatomo) var. Galatasaray PFDK kararına jet hızıyla itiraz edecek. Sarı-kırmızılı kulüp Fatih Terim, Hasan Şaş ve oyunculara verilen cezalarda en azından 1'er maçlık indirimler bekliyor.

(Sabah)