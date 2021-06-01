Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine öğrencisi Okan Buruk geliyor! İlk görüşmeyi Albayrak bizzat yaptı
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Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine öğrencisi Okan Buruk geliyor! İlk görüşmeyi Albayrak bizzat yaptı

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kulüpten ayrılması sonrasında gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. 19 Haziran'daki başkanlık seçimleri öncesinde Başkan Mustafa Cengiz, Terim ile bir daha çalışmayacağının altını çizmiş ve seçime katılacak adaylara da Okan Buruk ve Bülent Korkmaz isimlerini önermişti. Teknik direktör Okan Buruk'un bugün 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Altur Binası'nda gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray ligi ikinci sırada tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 ön eleme oynayacak sarı-kırmızılılar sezonu erken açacak. Teknik Direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin bitmesiyle takımı maçlara kimin hazırlayacağı ise merak konusu olmuştu.

"OKAN BURUK" TWITTER'DA TT OLDU

29 Ocak'ta Başakşehir ile yollarını ayıran Okan Buruk'un Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sahibi olduğu Altur Binası'na geldiği ve iki ismin teknik direktörlük konusunda görüşmelerde bulunduğu iddiası sosyal medyada bir anda gündem oldu. Kullanıcıların iddiaya ilişkin yaptıkları yorumlar sonrası Okan Buruk'un adı Twitter'da kısa sürede TT oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine öğrencisi Okan Buruk geliyor! İlk görüşmeyi Albayrak bizzat yaptı
Teknik Direktör Okan Buruk, 29 Ocak'ta Başakşehir ile yollarını ayırmıştı.

"GÖREVDE BULUNDUĞUM SÜRE BOYUNCA KENDİSİ İLE ÇALIŞMAYACAĞIM"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz daha önce yaptığı açıklamalarda Fatih Terim ile bir daha çalışmayacağının altını çizerek, "Fatih Terim, Galatasaray'a hizmet etmiş değerli bir üyemizdir ama ben görevde bulunduğum süre boyunca kendisi ile çalışmayacağımı daha önce de açıklamıştım" ifadelerini kullanmıştı.

CENGİZ SEÇİME KATILACAK BAŞKAN ADAYLARINA OKAN'I ÖNERMİŞTİ

Mustafa Cengiz'in, 19 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi Fatih Terim ile çalışmak istemeyen adaylara gelecek sezonda Galatasaray'ı çalıştırması için sarı-kırmızılı camiada yetişen Okan Buruk ve Bülent Korkmaz'ı önerdiği iddia edildi. Okan Buruk 2 yıl önce Başakşehir'i şampiyon yapmıştı. Anadolu takımlarında başarılı olan ve kısa bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Bülent Korkmaz ise Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen ismi olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine öğrencisi Okan Buruk geliyor! İlk görüşmeyi Albayrak bizzat yaptı
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