Fatih Terim için "Taktik bilmiyor" diyen Pirlo'nun bir yılda Juventus'tan kovulması alay konusu oldu
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Fatih Terim için "Taktik bilmiyor" diyen Pirlo'nun bir yılda Juventus'tan kovulması alay konusu oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le Milan'da çalıştığı dönem üzerinden deneyimli hocaya, "Taktik bilgisi yetersiz" diyen Andrea Pirlo, Juventus'taki ilk senesinde kulüpten kovuldu. Genç teknik adama, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve İtalya Ligi'ndeki başarısız sonuçların ardından sabır gösterilmedi. Pirlo'nun gönderilmesiyle, geçmişte Terim'le ilgi kullandığı ifadeler yeniden gündeme düştü. Pirlo, sosyal medyada alay konusu oldu

Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yerine Massimiliano Allegri koltuğu devraldı. Genç teknik adamın ilk senesi büyük hayal kırıklığı oldu. Pirlo yönetimindeki Juventus, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Ligi'ne havluyu çok erken attı. Pirlo'nun gönderilmesiyle Fatih Terim için geçmişte kullandığı sözler yeniden gündeme taşındı. Pirlo, otobiyagrafisinde Fatih Terim için 'Taktik bilgisi yetersiz' ifadelerini kullanmıştı.

İşte Pirlo hakkında yapılan yorumlar:

Fatih Terim için 'Taktik bilmiyor' diyen Pirlo'nun bir yılda Juventus'tan kovulması alay konusu oldu
Fatih Terim için 'Taktik bilmiyor' diyen Pirlo'nun bir yılda Juventus'tan kovulması alay konusu oldu
Fatih Terim için 'Taktik bilmiyor' diyen Pirlo'nun bir yılda Juventus'tan kovulması alay konusu oldu
Fatih Terim için 'Taktik bilmiyor' diyen Pirlo'nun bir yılda Juventus'tan kovulması alay konusu oldu
Fatih Terim için 'Taktik bilmiyor' diyen Pirlo'nun bir yılda Juventus'tan kovulması alay konusu oldu
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Ömer Özarslan
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Fatih Terim için "Taktik bilmiyor" diyen Pirlo'nun bir yılda Juventus'tan kovulması alay konusu oldu - Haberler Spor
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