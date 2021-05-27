Fatih Terim için "Taktik bilmiyor" diyen Pirlo'nun bir yılda Juventus'tan kovulması alay konusu oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le Milan'da çalıştığı dönem üzerinden deneyimli hocaya, "Taktik bilgisi yetersiz" diyen Andrea Pirlo, Juventus'taki ilk senesinde kulüpten kovuldu. Genç teknik adama, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve İtalya Ligi'ndeki başarısız sonuçların ardından sabır gösterilmedi. Pirlo'nun gönderilmesiyle, geçmişte Terim'le ilgi kullandığı ifadeler yeniden gündeme düştü. Pirlo, sosyal medyada alay konusu oldu