SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi - Spor
Fatih Terim, Beşiktaş, Spor

Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 0-0 biten derbi maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. Terim, "Türkiye'de her kurum, kuruluş iptal. Yahu biz canımızı sokakta mı bulduk? Bizim ailemiz yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz." dedi.

15.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:52
Fatih Terim,

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gol sesi çıkmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanan maç, 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. İşte Terim'in açıklamaları:

"RAKİBİMİZİ SAHASINA HAPSETTİK"

"Futbolcular tedirgin mi, neden tedirginler? Bir bildikleri vardır demek ki bunu yapanların. Bu işin ruhuna aykırı bir durum. Hazırlık dönemi ve maçta taraftarın olmaması, bu süre içerisinde akılların tamamen hastalıklar, hadiselerin içerisinde olması oyuncularımızın konsantre olmasını zorlaştırdı. Bu sebeple oyuncularımı eleştirmeyeceğim. 50 bin kişiden yoksun bir şekilde maça çıktık, iyi de oynadık. Beşiktaş iyi bir takım ancak rakibimizi oyununun büyük bir bölümünde sahasına hapsettik.

"BİRİMİZDE ÇIKARSA ALLAH KORUSUN NE OLACAK?"

FIFA ilk kez 2 ay içerisinde milli takıma oyuncu veremezseniz dedi, bütün ligler iptal edildi. Aklınıza gelecek her kurum, her organizasyon iptal edildi ama futbol, basketbol, hentbol devam ediyor. Bu oyunlar temas oyunu. İki gece önce tenis federasyonu tüm maçları iptal etti; bu daha da trajik bir durum. Bir bildikleri vardır muhakkak ama açıklamıyorlar. Bu derbide 1000 kişi vardı, bunların sağlık durumlarını neden merak etmiyoruz. Birimizde çıkarsa Allah korusun ne olacak?

"BİZ CANIMIZI DIŞARIDA MI BULDUK?"

Top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey ifade etmiyor. Bizim ailemiz yok mu, bizim sevdiklerimiz yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Biz canımızı dışarıda mı bulduk? Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz var. Bizi neden böyle kenara atıyorsunuz. Evlerde oturalım ama neden bu maçı oynuyoruz."

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi

Haberin Videosu:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Muslera, derbi sonrası patladı: Utanç verici gece, bize saygısızlık Spor
Muslera, derbi sonrası patladı: Utanç verici gece, bize saygısızlık
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Spor
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
'İnanılmaz ilerleme var' deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi Spor
"İnanılmaz ilerleme var" deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi
Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Spor
Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
'Vakaların yaş ortalaması düştü' deyip bir yaş aralığını işaret etti Spor
"Vakaların yaş ortalaması düştü" deyip bir yaş aralığını işaret etti
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Bakan Koca, 'Virüs taraması yapıyoruz' dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi
İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu
Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham yaşandı
Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham yaşandı
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin
Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde kılınan namazlar askıya alındı
Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde kılınan namazlar askıya alındı
ÇAYKUR kaçak çaya karşı Mezopotamya Çayı'nı satışa sürdü
ÇAYKUR kaçak çaya karşı Mezopotamya Çayı'nı satışa sürdü
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Berat Albayrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Ece Erken Sadi Konuk Guido Senia Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Burak Yılmaz Radamel Falcao Fernando Muslera Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla İran Avrupa Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 22:06:29. #1.15#