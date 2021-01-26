Fatih Terim, Gedson Fernandes için Jose Mourinho'yu aradı

Transferin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in, yakın arkadaşı Jose Mourinho'yu arayarak Gedson Fernandes'in durumunu sorduğu belirtildi.

İrfan Can transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi, alternatif isimler üzerinde de çalışmalara devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların son olarak Tottenham'da kiralık oynayan Gedson Fernandes transferinde harekete geçtiği iddia edildi. Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in 22 yaşındaki orta saha için İngiliz ekibini çalıştıran yakın arkadaşı Jose Mourinho ile konuştuğu ileri sürüldü.

TOTTENHAM'LA SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREBİLİR

Bonservisi Benfica'da olan yıldız futbolcunun forma şansı bulamadığı İngiliz ekibiyle kiralık sözleşmesinin sona erebileceği de kaydedildi.

Gedson Fernandes, bu sezon Tottenham ile 2 resmi karşılaşmada 153 dakika sahada kaldı.

(Sabah)