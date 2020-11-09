Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 300. galibiyetini aldı
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Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 300. galibiyetini aldı

09.11.2020 22:17 | Son Güncelleme: 09.11.2020 22:24

Galatasaray'ın Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenmesiyle teknik direktör Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın başında resmi karşılaşmalardaki 300. galibiyet sevincini yaşadı. Terim, sarı kırmızılıların başında 782 puana katkıda bulunurken aynı dönemde Beşiktaş 721, Fenerbahçe 698 puan alabildi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 300 galibiyetin 232'sini Süper Lig'de yaşayan Terim, görev başında olduğu 369 lig haftasında takımının kazandığı 782 puana katkıda bulunurken aynı dönemde Beşiktaş 721, Fenerbahçe 698 puan topladı.

Terim, Galatasaray teknik direktörlüğündeki ilk galibiyet sevincini ise 1996-1997 sezonunun ilk haftasında Vanspor'a karşı deplasmanda 2-1'lik skorla yaşadı.

Galatasaray'ı çalıştırdığı ilk dönem içerisinde yer alan 1996 yılında Altay'ı İzmir Atatürk Stadı'nda 8-1'lik skorla mağlup eden takımın başında olan Terim, yaklaşık 22 sene sonra kariyer rekorunu Karabük'teki 7-0'lık galibiyetle egale etti.

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İlk olarak 1996 yılında göreve geldiği Galatasaray ile 8 kez ligde mutlu sona ulaşan Terim, Türkiye Kupası'nda 3, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 5 kez bu sevinci yaşadı.

Terim, ayrıca Galatasaray'ın başında UEFA Avrupa Ligi kupasını da kazanma başarısı gösterdi.

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 300. galibiyetini aldı
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