Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım
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Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takıma imzasının 47. yıl dönümünde GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Galatasaraylılara teşekkür eden tecrübeli hoca, "Ben buralıyım demek gururların en büyüğü. İyi ki Galatasaraylıyım, iyi ki oynamışım, iyi ki hocalık yapıyorum. Hatamla sevabımla günahımla kabul eden Galatasaraylılara sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

47 yıl önce bugün Galatasaray'a imza atan Fatih Terim, bu imzanın yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. GS TV'ye konuşan deneyimli hoca, "Dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde Galatasaray'ı biliyorlarsa zaten her şey ortadadır. Benim hayallerimin sınırı yok belki ama onun bile üstünde bazı şeyler oldu burada. O yüzden ne desek az" dedi.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları:

"GALATASARAYLI FATİH OLDUK"

"Söylerken çok basit geliyor ama 47 hakikaten çok. Oyuncularıma inşallah beni geçersiniz dedim. Rahmetli Metin Oktay abiye babam, oğlum sana emanet dediğinden beri 47 yıl geçmiş. Metin abi emanete iyi baktı. Galatasaraylı Fatih olduk. Arkasından evlendim, çocuklarım, torunlarım oldu. Teknik adam oldum sonra. Allah'a şükür ki bunların hepsini çok istediğim yer olan Galatasaray'da geçirdim. Bu çok gurur verici bir olay.

"BEN BURALIYIM DEMEK GURURLARIN EN BÜYÜĞÜ"

Ben buralıyım demek gururların en büyüğü. İyi ki Galatasaraylıyım, iyi ki oynamışım, iyi ki hocalık yapıyorum. Hatamla sevabımla günahımla kabul eden Galatasaraylılara sonsuz teşekkür ederim.

"KÖTÜ GÜNLERİ DE GÜZEL OLARAK YAD EDİYORUM"

O kadar güzel günler geçirdik ki kötü günleri de güzel olarak yad ediyorum. Başarı tarafımızın kefede ağır bastığını görmek de beni çok mutlu ediyor. Yaşadığım üçgen arasındaki en önemli etkenlerden birisi ailemle birlikte Galatasaray'dır.

"BURADA ÇOK MÜSTERİHİM"

Allah, Galatasaray'la bana öyle şeyler nasip etti ki... Burada oynayacağım, kaptan olacağım, hoca olacağım diye hayal ettim hep. Düşüncelerimizin üstünde başarılarımız olduğu çok açık. Burada çok müsterihim."

Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım
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Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım - Haberler Spor
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