Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi
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Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi

13.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:11

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar sonrası takımdan ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Bu iddialar hakkında konuşan sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, "Fatih Terim bizim önemli bir değerimiz. Fatih Hocamızla yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor ile oynadıkları kupa maçının ardından yaptığı "Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor" açıklaması çok konuşuldu. Bu sözlerin ardından sosyal medyada Fatih Terim'in görevine son verileceği iddiaları üzerine yönetimden açıklama geldi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Haber Global'e yaptığı açıklamada "Fatih Terim bizim önemli bir değerimiz. Fatih Hocamızla yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanının, perşembe günü GS TV'de saat 14:00'teki canlı yayın sırasında konuyla ilgili detaylı açıklama yapması bekleniyor.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

"Yönetimle transfer için bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Herkes konuşurken, ben de açıkladım. Transferi herkes yazarken bir şey yok, ben söyleyince mi sorun? Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağ olsun, canınız sağ olsun demek sanırım en doğrusu" cevabını verdi.

Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi
Haber Yorumları (3)
EMEKLI GAZETECI: KOLAY KOLAY PEK KOLAY DEGIL AYRILMAK. . . .
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
ÖZGÜR: zaten sayın Mustafa Cengiz sen gidersin o kalır haddini ve yerini bil
Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
SEN ÖYLE SAN ÖZGÜRRRR KARDEŞŞŞ :D: BU ADAMI GÖNDERİP GÖNDERİP TEKRAR ALIYORSUNUZ BİR DAHA GÖNDERMİŞSİNİZ ÇOKMU :d
1 5 Yayından Kaldır
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