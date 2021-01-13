Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar sonrası takımdan ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Bu iddialar hakkında konuşan sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, "Fatih Terim bizim önemli bir değerimiz. Fatih Hocamızla yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor ile oynadıkları kupa maçının ardından yaptığı "Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor" açıklaması çok konuşuldu. Bu sözlerin ardından sosyal medyada Fatih Terim'in görevine son verileceği iddiaları üzerine yönetimden açıklama geldi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Haber Global'e yaptığı açıklamada "Fatih Terim bizim önemli bir değerimiz. Fatih Hocamızla yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanının, perşembe günü GS TV'de saat 14:00'teki canlı yayın sırasında konuyla ilgili detaylı açıklama yapması bekleniyor.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

"Yönetimle transfer için bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Herkes konuşurken, ben de açıkladım. Transferi herkes yazarken bir şey yok, ben söyleyince mi sorun? Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağ olsun, canınız sağ olsun demek sanırım en doğrusu" cevabını verdi.