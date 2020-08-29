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Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fatih Terim'in Fenerbahçe'de ter döken milli oyuncu Deniz Türüç'ü takımda görmek istediği öğrenildi.

29.08.2020 21:52 | Son Güncelleme: 29.08.2020 22:20

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in Fenerbahçe forması giyen Deniz Türüç'ü kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

ÇOK ISRARCI

Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'den bonservisini almasını isteyen Fatih Terim'in bu transferde çok ısrarcı olduğu vurgulandı.

2.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Deniz Türüç, 2019/20 sezonunun başında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye yaklaşık 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

Deneyimli futbolcu geçen sezon sarı lacivertli forma ile toplam 35 resmi maça çıkarken 6 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı. 27 yaşındaki oyuncu, daha önce Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımında da oynamıştı.

(A Spor)

Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor
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