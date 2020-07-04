Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin de gündeminde olan İrfan Can Kahveci için harekete geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Başakşehir forması giyen milli yıldız için "Mutlaka alınmasını istiyorum" dediği iddia edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Başakşehirli İrfan Can Kahveci için hareketi geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, İrfan Can için "Mutlaka alınmasını istiyorum. Alınırsa orta sahada hiçbir problem kalmaz" şeklinde yönetime rapor verdiği öğrenildi.

Terim'in bu raporu sonrasında Galatasaray yönetiminin harekete geçmesi Fenerbahçeli kurmayları zor durumda bıraktı. Zaten ciddi bir maliyeti olan oyuncu daha da pahalı bir hale gelecek.

MERT HAKAN'IN RÖVANŞINI ALMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklar, Galatasaray'la anlaşmasına rağmen Fenerbahçe'ye gitme kararı alan Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak istediği ve bu yüzden Terim'in talebine yeşil ışık yaktığını ifade ediyorlar.

ŞAMPİYONLUK SONRASI AYRILABİLİR

Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'in şampiyon olması durumunda Başkan Göksel Gümüşdağ'ın, Edin Visca ile beraber İrfan Can Kahveci'ye verdiği, "Size o zaman izin veririm" sözüne güveniyor. Başakşehir'de başarılı performansını devam ettiren 25 yaşındaki futbolcunun, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İrfan Can Kahveci

"BÜYÜK TAKIMDA OYNAMA ZAMANIM GELDİ"

Yöneticilerin, yakınları aracılığıyla nabız yokladıkları ve İrfan Can'a "Galatasaray'a gelmeyi düşünür müsün?" diye sordukları öğrenildi. İrfan Can'ın, "Artık 24 yaşındayım. Büyük takımda oynama zamanım geldi" sözleri umutları artırıyor.

Oyuncunun eski takım arkadaşı Serdar Gürler ise anlaşma öncesi yaşadığı diyaloğu şu sözlerle dile getirmişti: "İrfan'ın Başakşehir'e gitmesi sürpriz oldu. Onu telefonla aradım, 'Fenerbahçeli nasılsın?' dedim. 'Ne Fenerbahçe'si oğlum, Medipol Başakşehir'e imza attım.' dedi. Benim de öyle haberim oldu. Bence en iyi seçeneği yaptı."

YURT DIŞINDAN DA TEKLİF VAR

Son 2 sezonda büyük bir çıkış yakalayan İrfan Can'ın sözleşmesi sezon başında 5 yıl daha uzatılmıştı. İrfan Can'a yurt dışından da teklifler olduğu belirtiliyor.

(Takvim)