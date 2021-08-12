Fatih Terim eski öğrencisini yeniden takımda görmek istiyor! Michael Seri transferi için harekete geçildi
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Fatih Terim eski öğrencisini yeniden takımda görmek istiyor! Michael Seri transferi için harekete geçildi

Fatih Terim eski öğrencisini yeniden takımda görmek istiyor! Michael Seri transferi için harekete geçildi
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Bir dönem Galatasaray forması giyen Michael Seri, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yeniden sarı-kırmızılıların gündemine geldi. Son olarak Fransız ekibi Bordeaux'da forma giyen Seri için Napoli de devrede. Sezon sonunda Fulham'la sözleşmesi bitecek futbolcunun transferinin 2-3 milyon euro bandında bitebileceği öğrenildi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar eski futbolcusu Michael Seri'yi yeniden gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in yeniden takımında görmek istediği futbolcunun transferinin 2-3 milyon euro bonservis karşılığında bitebileceği ifade edildi.

TRANSFER 2-3 MİLYON EUROYA BİTEBİLİR

Fotomaç'ın İtalyan basınından aktardığı habere göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Seri'yi transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Şu anda Galatasaray ile Fulham yönetiminin, daha önce yaşanan problemlerden dolayı iyi olmadığı belirtilirken, yıldız ismin Fulham'dan ayrılacağı konuşuluyor. Öte yandan Galatasaray ile beraber Napoli'nin de Michael Seri'yi istediği ve Seri'nin sezon sonunda Fulham ile sözleşmesinin sona ermesinden dolayı transferin 2-3 milyon euro bandında bitebileceği kaydedildi.

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