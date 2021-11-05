Fatih Terim, Dennis Man iddialarına açıklık getirdi: Galatasaray olarak biz istedik
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, sarı-kırmızılıların gündeminde olan Rumen futbolcu Dennis Man için "Dennis Man'ı geçtiğimiz transfer istemiştik. Parma göndermedi. O kadar ısrarlı değil ama Galatasaray olarak biz istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada kalmıştı konu. Ocak ayında ne olur bilmiyorum" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçının ardından konuştu. Deneyimli hoca basın toplantısında adı sık sık sarı-kırmızılılarla anılan Rumen futbolcu Dennis Man'la ilgili açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY OLARAK BİZ İSTEDİK"
"Dennis Man'ı geçtiğimiz transfer istemiştik. Parma göndermedi. O kadar ısrarlı değil ama Galatasaray olarak biz istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada kalmıştı konu. Ocak ayında ne olur bilmiyorum."
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