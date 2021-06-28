Fatih Terim, Yedlin'e ateş püskürdü: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize

Galatasaray sezon öncesi ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti. Maç esnasında teknik direktör Fatih Terim'in DeAndre Yedlin'e gösterdiği sert tepki ise dikkat çekti. Deneyimli hoca, ABD'li futbolcuya, "DeAndre, yüz kere söyledim size. Taç atışını merkeze yollamayın. Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize" ifadelerini kullandı.