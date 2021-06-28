Fatih Terim, Yedlin'e ateş püskürdü: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Terim, Yedlin'e ateş püskürdü: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize

Fatih Terim, Yedlin'e ateş püskürdü: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray sezon öncesi ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti. Maç esnasında teknik direktör Fatih Terim'in DeAndre Yedlin'e gösterdiği sert tepki ise dikkat çekti. Deneyimli hoca, ABD'li futbolcuya, "DeAndre, yüz kere söyledim size. Taç atışını merkeze yollamayın. Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize" ifadelerini kullandı.

Galatasaray sezonu Dinamo Bükreş maçıyla açtı. Rumen ekibini, yeni transfer Aytaç Kara'nın 2 golüyle mağlup eden sarı-kırmızılılarda, maç esnasında Fatih Terim'in ekranlara yansıyan sesi olay oldu.

"YÜZ KERE SÖYLEDİM SİZE"

ABD'li futbolcu kendi yarı sahasının sağ tarafından taç kullanırken topu merkeze doğru yollayınca hocasının tepkisini çekti. Deneyimli çalıştırıcı, "DeAndre, yüz kere söyledim size. Taç atışını merkeze yollamayın. Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize" ifadelerini kullandı.

Rize Başkanı Tahir Kıran: Fatih Terim'e düşman değilim, 'Karakterini sevmiyorum' dedim
Rize Başkanı Tahir Kıran: Fatih Terim'e düşman değilim, 'Karakterini sevmiyorum' dedim
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için yarın imza töreni düzenlenecek
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için yarın imza töreni düzenlenecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kerem Kamışlı Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Mert Müldür Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih Terim, Yedlin'e ateş püskürdü: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 17:15:22. #1.15#

title