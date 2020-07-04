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Fatih Terim'den takımdan ayrılan Onyekuru'ya: Seni özleyeceğim evlat

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Henry Onyekuru ile fotoğrafını paylaşarak, İngilizce "Seni özleyeceğim evlat" sözüyle Nijeryalı futbolcuya veda etti.

04.07.2020 20:15 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:26

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından takımdan ayrılan Henry Onyekuru'ya veda mesajı yayınladı.

Sarı Kırmızılı kulüp ile sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru bugün antrenmanda takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşırken duygusal anlar yaşandı.

Fatih Terim'den takımdan ayrılan Onyekuru'ya: Seni özleyeceğim evlat

"SENİ ÖZLEYECEĞİM EVLAT"

Antrenmanda duygulandığı gözlenen Fatih Terim, sosyal medya hesabından eski öğrencisiyle fotoğrafını paylaşarak, İngilizce "Seni özleyeceğim evlat" sözüyle Nijeryalı futbolcuya veda etti.

Fatih Terim'den takımdan ayrılan Onyekuru'ya: Seni özleyeceğim evlat
Fatih Terim'den takımdan ayrılan Onyekuru'ya: Seni özleyeceğim evlat
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