Fatih Terim'den takımdan ayrılan Onyekuru'ya: Seni özleyeceğim evlat Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Henry Onyekuru ile fotoğrafını paylaşarak, İngilizce "Seni özleyeceğim evlat" sözüyle Nijeryalı futbolcuya veda etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından takımdan ayrılan Henry Onyekuru'ya veda mesajı yayınladı. Sarı Kırmızılı kulüp ile sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru bugün antrenmanda takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. "SENİ ÖZLEYECEĞİM EVLAT" Antrenmanda duygulandığı gözlenen Fatih Terim, sosyal medya hesabından eski öğrencisiyle fotoğrafını paylaşarak, İngilizce "Seni özleyeceğim evlat" sözüyle Nijeryalı futbolcuya veda etti.