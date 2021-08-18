Fatih Terim'den stat isyanı: Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde bizim randevulaşmamızda sorunlar oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda oynayacakları Randers maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de oynanacak Hatayspor maçına Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zemininin yetişmeyeceğini belirten deneyimli hoca, "Stat zemini yetişmiyor, bugün yazışmaları da gördüm ama yetişmiyor. Hatayspor maçını Ali Sami Yen'de oynayamayacağız. Buruk musunuz derseniz, evet buruğum. Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde bizim randevulaşmamızda sorunlar oldu" ifadelerini