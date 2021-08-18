Fatih Terim'den stat isyanı: Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde bizim randevulaşmamızda sorunlar oldu
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Fatih Terim'den stat isyanı: Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde bizim randevulaşmamızda sorunlar oldu

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda oynayacakları Randers maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de oynanacak Hatayspor maçına Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zemininin yetişmeyeceğini belirten deneyimli hoca, "Stat zemini yetişmiyor, bugün yazışmaları da gördüm ama yetişmiyor. Hatayspor maçını Ali Sami Yen'de oynayamayacağız. Buruk musunuz derseniz, evet buruğum. Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde bizim randevulaşmamızda sorunlar oldu" ifadelerini

Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Randers ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde devam eden zemin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Terim, stadyum zemininin Hatay maçına yetişmeyeceğini belirtti.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Deneyimli hoca yaptığı açıklamada, "Stat zemini yetişmiyor, bugün yazışmaları da gördüm ama yetişmiyor. Hatayspor maçını Ali Sami Yen'de oynayamayacağız; Randers ile Ali Sami Yen'de oynayabilir miyiz, onu da bilmiyorum. Üzgün müyüm, çok üzgünüm. Buruk musunuz derseniz, evet buruğum. Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde bizim randevulaşmamızda sorunlar oldu" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den stat isyanı: Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde bizim randevulaşmamızda sorunlar oldu
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Fatih Terim'den stat isyanı: Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde bizim randevulaşmamızda sorunlar oldu - Haberler Spor
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