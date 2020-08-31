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Fatih Terim'den Mehmet Ekici kararı! Diğer isimlerle anlaşılamazsa teklif yapılacak

Orta saha için yurt dışından birkaç isimle görüşen Galatasaray'da, Mehmet Ekici ismi gündeme gelmişti. Fenerbahçe'den ayrılan gurbetçi oyuncu, Sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istese de Ekici, Fatih Terim'in ilk tercihi değil.

31.08.2020 11:35 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:50

Alternatifli ve kaliteli bir orta saha kurgusu oluşturmak isteyen Galatasaray, yurt dışında transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da yurt içindeki opsiyonları da değerlendiriyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Mehmet Ekici gündeme gelse de gurbetçi yıldız Fatih Terim'in ilk tercihi değil.

DİĞER İSİMLER OLMAZ, ROTA EKİCİ OLACAK

30 yaşındaki futbolcu, Sarı-kırmızılı formayı giyerek kendisini yeniden ispatlamak istiyor. Ancak Terim, listedeki diğer isimlerle anlaşılamaması durumunda Ekici'ye yönelebileceklerini yönetime iletti.

(Akşam)

Fatih Terim'den Mehmet Ekici kararı! Diğer isimlerle anlaşılamazsa teklif yapılacak

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Haber Yorumları (2)
KAPAK: Caner , Gökhan Fener''e dönebildiğine göre sende Trabzon''a dön
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RECEP: hocam bize genç dinamik azimli futbolcu lazım
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