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Fatih Terim'den Marsilya karşısında bir ilk! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı 14 karşılaşmaya da farklı 11'le çıktı. Deneyimli hocanın, Marsilya'yla oynanacak mücadeleye Lazio karşılaşmasının 11'yle başlaması beklenirken bunun gerçekleşmesi durumunda sarı-kırmızılılar, ilk defa aynı oyuncu grubuyla 2 maça çıkmış olacak.

Süper Lig'de peş peşe gelen puan kayıplarının ardından Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretine son vermişti. Avrupa Ligi'nde Marsilya'yla karşılaşacak sarı-kırmızılılarda Fatih Terim bu sezon bir ilke imza atacak.

14 MAÇA 14 FARKLI TAKIM

Sporx'te yer alan habere göre; Süper Lig ve Avrupa'daki 14 maça 14 farklı takım çıkaran Fatih Terim, ilk kez aynı ilk 11'i sahaya sürmeye hazırlanıyor. Lazio'yu 1-0 yendikleri maçı zirve noktası olarak gören deneyimli teknik adam, aynı oyuncu grubunu Marsilya deplasmanına hazırlıyor. Bu yüzden Taylan Antalyalı, Göztepe karşısında dinlendirildi.

GALATASARAY'IN MARSİLYA KARŞISINDA MUHTEMEL 11'İ

Marsilya maçında Muslera'nın önünde Yedlin-Nelsson-Marcao-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak. Tek ön libero Taylan'ı merkezde Berkan ve Cicaldau tamamlayacak. Morutan ve Kerem kanatlarda, Halil ise ileri uçta oynayacak.

Fatih Terim'den Marsilya karşısında bir ilk! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
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