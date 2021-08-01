Fatih Terim'den çarpıcı Haaland itirafı: Oyuncuyla anlaşma noktasına gelmiştik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Deneyimli hoca bir dönem Borussia Dortmund'un yıldızı Haaland'ın gündemlerinde olduğunu ifade ederken, " O gün limitimiz olsaydı, 8-9 milyona transferi bitirme noktasına gelecektik" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gazetecilerle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, attığı gollerle Avrupa'yı sallayan Borussia Dortmund'un yıldızı Haaland'ın bir dönem gündemlerine geldiğini ancak limit olmaması sebebiyle bitirme noktasına gelinemediğini belirtti.

"ELİMİZİ ÇABUK TUTMAZSAK ALIRLAR"

Fatih Terim, Galatasaray'ın bir dönem Haaland'a ilgisi için şöyle konuştu:

"Birçok oyuncu seyrettiriyoruz biliyorsunuz. Bunlar arasında Erling Haaland sizin için en çarpıcısı olabilir. Biz onu U20 Şampiyonası'nda izlettik, canlı olarak da daha sonra bir lig maçı için Norveç'e Ümit Davala Hoca ile Necati Ateş Hoca'yı gönderdim. Oradan beni aradılar, maçtan. 'Hocam, tüm scoutlar burada, elimizi çabuk tutmazsak alırlar' dedi. Canlı seyrettiriyorum. Biri santrafor, öbürü bek oynamış ama her yerde de kullanmışız futbolculuk döneminde. O gün limitimiz olsaydı, 8-9 milyona transferi bitirme noktasına gelecektik.

"HAALAND'IN BABASIYLA GÖRÜŞTÜK"

Juventus, City, MANU hepsi orada. Şu an Avrupa'nın en önemli oyuncusu. Martin Linnes ile beraber Norveç'in aynı şehrinden olduğu için iletişim kurduk, babasıyla görüştük. Oyuncuyla anlaşma noktasına geldik. Maalesef, Norveç'ten hiç çıkmamış 20 yaşında bir oyuncuya o dönem 8-9 milyon versek, neler olabilirdi Türkiye'de, siz tahmin edin. Şimdi 150 milyon euro."