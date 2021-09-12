Fatih Terim'den canlı yayında çarpıcı Milli Takım yorumu: Geberttiniz, öldürdünüz - Haberler Spor
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Fatih Terim'den canlı yayında çarpıcı Milli Takım yorumu: Geberttiniz, öldürdünüz

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 sona eren Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'la yollarını ayıran Şenol Güneş'e sahip çıkan deneyimli hoca, "Şenol da, ben de ay yıldızı yıllarca göğsümüzde onurla taşıdık. Sonra hoca olarak taşıdık. Bizden daha çok kim isteyebilir. İşin teknik boyutu geberttiniz. İşin ekonomik boyutu öldürdünüz" dedi.

Galatasaray'da Fatih Terim, 2 puan bırakılan Trabzonspor deplasmanın ardından açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'da görevine son verilen Şenol Güneş'le ilgili değerlendirmelerde bulunan deneyimli hoca, Güneş için, "Bunu hak etmedi" dedi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"İTİBARSIZLAŞTIRMA, YARALAMA, ACITMA HİÇ HOŞ DEĞİL"

"Bir defa olayları izliyorum. Bu güzel tesisin ismi de Şenol Güneş Tesisleri. Türk futboluna hizmet etmiş bir arkadaşımız. Kazanılır, kaybedebilir, beğenilir, beğenilmez. İtibarsızlaştırma, yaralama, acıtma hiç hoş değil. Bunu hak etmedi. Ne o, ne de arkadaşları... Saygıyla anmalı, sevgiyle göndermesini bilmeliyiz."

"ŞENOL GÜNEŞ BU ÜLKEYE HİZMET ETTİ"

Şenol Güneş bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla üstelik. Yanlış yaptı, doğru yaptı, eyvallah. Sevapları daha fazladır herhalde. Bu nedir yani! Yoksa gelip görev yapmak, istenmek nasıl doğalsa 'Allaha ısmarladık' da doğaldı.

"ŞENOL HOCA'YA AYIP EDİYORSUNUZ"

Ayıp ediyorsunuz! Şenol Hoca'ya ayıp ediyorsunuz! 4 tane maç var. İddiamız var. Gidebilir miyiz, evet! Norveç'i burada yenince play-off falan bir şeyler yakalayabiliriz. Bunlara konsantre olmak gerekirken başladık kim gelir!

"NEDİR BU HARAKİRİ!"

Milli Takım etrafında toplanmalı, moral olmalı, yardımcı olmalıyız. Bu bizim takımımız. Bu geldi, şu gitti, yerli geldi, yabancı gitti. Onlar da kafalarına göre seçsinler. Şu 4 maç! Sonra istikbale bakarsınız. Şurada 3 hafta var. Nedir bu harakiri! İnsanlar salim kafayla karar versinler. Biz bu 4 maçta TFF'nin yanında olalım. Her Türk, her maçtan önce şurada coşkuyla milli marş okuyoruz.

"BİR SAKİNLEŞİN YA!"

Şenol da, ben de ay yıldızı yıllarca göğsümüzde onurla taşıdık. Sonra hoca olarak taşıdık. Bizden daha çok kim isteyebilir. İşin teknik boyutu geberttiniz. İşin ekonomik boyutu öldürdünüz. Bir sakinleşin ya! 4 maç var ya! Bu konuştuklarımızı da gülerek anarız belki. Daha durun ya hakem düdüğü çalmadı daha. Hani biz bitti demeden bitmezdi. Tam zamanı şimdi arkadaşlar! Lütfen."

Fatih Terim'den canlı yayında çarpıcı Milli Takım yorumu: Geberttiniz, öldürdünüz
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