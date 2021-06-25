Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor

Galatasaray'da yeni sezonun kadro çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör Fatih Terim, sürpriz bir karar vererek Mbaye Diagne'nin takıma geri dönmesini istedi. Deneyimli hoca, West Bromwich Albion tarafından satın alma opsiyonu kullanılmayan Senegalli golcüyü sezon başı kampında değerlendirecek. Öte yandan Terim, Radamel Falcao'yu takımda istemediğini yönetime iletti.