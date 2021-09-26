Fatih Terim'den '1 Ocak' düzeltmesi: Transfer mesajı değildi - Haberler Spor
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Fatih Terim'den "1 Ocak" düzeltmesi: Transfer mesajı değildi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Fatih Terim'den

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, Kayseri mağlubiyeti sonrası söylediği, "Galatasaraylılar bilmelidir ki 1 Ocak'ta bambaşka bir Galatasaray olacak" sözlerine açıklık getirirken, "Ocak söylemim, transfer mesajı değildi. Finansal Fair-Play sıkıntısını atlattık. Kendimize bir strateji yaptık. Ocak ve Temmuz'da küçük dokunuşlar yapabiliriz" dedi.

Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1'lik skorla devirerek galibiyet hasretine son verdiği maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca Kayserispor mağlubiyetinin ardından söylediği, sözler için düzeltme yaptı.

"SANIRIM SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Takıma küçük dokunuşlar yapılabileceğini belirten Terim, "Ocak söylemim, transfer mesajı değildi. Finansal Fair-Play sıkıntısını atlattık. Kendimize bir strateji yaptık. Ocak ve Temmuz'da küçük dokunuşlar yapabiliriz. Olayın çoğunu halettik. Bazı eksikleri halledebiliriz. Transferi değil, ilerledikçe daha iyi oynayacağımızı anlatmak istedim. Sanırım sözlerim yanlış anlaşıldı. Transfer gibi addedildiyse, kusura bakmasınlar. Ocak'ta ve Temmuz'da bir şeyler olabilir ama takımın tamamını değiştiremeyiz. Ayrılık olur, beklemediğimiz bir durum olursa, transfer olabilir. Yılbaşı gecesi, iki oyuncumuzun ayağı kırıldı. Böyle bir şey olursa, gereğini yaparız. Küçük dokunuşlarla eksiklerimizi gidermek istiyoruz" ifadelerini kulandı.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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