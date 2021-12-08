Fatih Terim merak edilen sağlık durumunu canlı yayında açıklığa kavuşturdu: Ameliyat olabilirim

Avrupa Ligi'nde grup liderliğini hedefleyen Galatasaray, yarın deplasmanda Lazio'yla karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim kritik maç öncesinde mide bağırsak sisteminde yaşadığı sağlık sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"KİMSEYİ TELAŞLANDIRMAK İSTEMEDİM"

Pazartesi günü başlayan ağrılarım, mide ve bağırsak sistemindeki ağrı şikayetlerim nedeniyle geceyi hastanede geçirdim. Kimseyi telaşlandırmak istemedim. Herhangi bir paylaşımda bulunmayı erken gördüm. O arada tetkikler devam ediyordu. Sonrasında bazı operasyon ihtimali masaya konunca tekrar konuştuk.

"DÖNDÜKTEN SONRA İHTİMALLERDEN BİRİ OPERASYON"

Rica ettim, ihtimallerin maçtan sonraya, daha doğrusu doktorlardan izin alarak antrenmana gittim. Sonra hastaneye döndüm. Bugün takımımla beraber oldum. Çok mutlu oldum. Dursun Buğra hocam nezdindeki tüm doktorlara çok teşekkür ediyorum. Tüm arayan soranan ilgilenen paylaşan dileklerini paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Döndükten sonra ihtimallerden biri operasyon. Olabilir. Ancak, çok şükür iyiyim. Burada olduğum için mutluyum. Doktorlarla pazarlık edilmez ama bana izin verdiler. Allah'a şükür iyiyim."

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