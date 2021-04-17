Fatih Terim: Bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor
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Fatih Terim: Bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Üstü kapalı bir şekilde Mustafa Cengiz'i eleştiren tecrübeli hoca, "Bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Unutmasınlar ki, ben de insanım. Onlara söz verdiğim için bir daha yutkunuyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçı değerlendirdi. Hafta içi yaşananlar içinde konuşan Terim imalı açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"KENDİMİ EVDE CEZALANDIRIYORUM"

"Şöyle bakıyorum; yarı asra hizmet etmişim ben kulübüme ve de bir örnek vereyim, bazen oyunculara 'bay' geçince 3 gün önce de kendimi evde cezalandırıyorum hiçbir yere gitmiyorum. 6 ay sonra Merve geldi ABD'den, görmüyordum. Çok özleşmiştik. 1-2 gün bırakmadık onu"

"GALATASARAY'LA YAŞIYORUM"

"Benim şöyle bir üçgenim var, Galatasaray, ailem, sevdiklerim. Ben bu üçgenin içerisindeyim 50 senedir. Ailesiyle, ailesi gibi bildiği sevdikleriyle, Galatasaray'la beraber olan biriyim. Bazen ben de yumruklarımı sıkıyor yutkunuyorum. O ara Galatasaraylılar'a verdiğim söz aklıma geliyor. Kendimi üzüyorum. Ben de insanım, kırılabilir üzülebilirim. Galatasaraylılar'a söz verdiğim için bir kez daha yutkunuyorum. Ailemle, Galatasaray'la yaşıyorum. Kazanıyor kaybediyoruz. Bunlar olabilir"

"GALATASARAY HİÇ PES ETMEZ"

Biz Galatasaray'ız. Hiçbir zaman pes etmeyiz. Vazgeçmeyiz. Sonuna kadar elimizden geleni yaparız. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Şampiyonluklar kazanılır, kaybedilir. Bunlar doğaldır. Biz hiçbir şeyi bırakmayız. Elimizden gelenin en fazlasını sezon sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Futbol sahası bizim işimiz. Eğer rahat edebilirsek, o taraftan devam edeceğiz.

Fatih Terim: Bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor
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