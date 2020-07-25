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Fatih Terim: Arda Turan için yönetimle görüştüm

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçı sonrasında milli futbolcu Arda Turan'ın geri dönüşü için yönetimle görüştüğünü söyledi.

25.07.2020 00:23 | Son Güncelleme: 25.07.2020 00:52

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çok konuşulan Arda Turan transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, "Başkan ve yönetimimizle yaptığımız toplantıda onlarca oyuncu hakkında konuştuk. Arda da bunlardan birisi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz." dedi.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Devre arasında Galatasaray'a dönmesi konuşulan Arda Turan'ın transferine o dönemde izin vermeyen Başkan Mustafa Cengiz'in, son görüşmeden sonra yumuşadığı ve tecrübeli oyuncunun geri dönmeye yakın olduğu kaydedildi.

Maç başı ücretle Galatasaray'a dönecek olan 33 yaşındaki oyuncunun, 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Fatih Terim: Arda Turan için yönetimle görüştüm
Haber Yorumları (1)
MEMLEKETİM: Bunlarin hayati yalan.
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