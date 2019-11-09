Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak

09.11.2019 22:39 | Son Güncelleme: 09.11.2019 23:04

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0'lık Gaziantep galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Oyunun özellikle ilk yarısından memnun olduğunu dile getiren tecrübeli hoca, "Neredeyse pozisyon vermedik. Hem zihnen hem fiziksel olarak yıpranmış bir takımın kırılma anı olarak görüyorum. 3 puan onlara en iyi gelecek şeydi herhalde." dedi.

"ACABA ANTEP'E Mİ SAKLADILAR KENDİLERİNİ?"

Terim, "'Acaba Antep'e mi sakladılar kendilerini?' diye düşünüp ironi yapabiliriz. 3 günde 2. maç hiç kolay değil. Ömer ve Emre'nin maç eksikleri var. Onları hoş görüyorum. Bize Galatasaray'da mücadele etmeyi öğrettiler, hele formayı alınca bırakmamayı öğrettiler. Ben adil davranacağım. Bu taraftarın da kıymetini bilmek lazım. Bugün belki de bir şeyin başlangıcı olabilir. 'Hep beraber oynayacağız' demiştim. Hep beraber oynamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ANDONE'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Rumen golcü Florin Andone'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Terim, "Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak ama dizinde bir hasar olduğu net." dedi.

"GEREK LİG MAÇLARI GEREK BRUGGE MAÇI BİZİ FARKLI YERLERE TAŞIYABİLİR"

"Milli takım sonrası gerek lig maçları gerek Brugge maçı bizi çok farklı yerlere taşıyabilir." diyen Terim, "Allah doğru olanlara ve iyi çalışanlara yardım eder. Muhakkak ki istemediğimiz olaylar oluyor ama bu bizim hedefimizi engellemeyecektir." diye konuştu.,