Fatih Tekke: "Sakatlarımız iyileşince daha iyi olacağız" - Haberler Spor
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Fatih Tekke: "Sakatlarımız iyileşince daha iyi olacağız"

Fatih Tekke:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, mağlup oldukları BB Erzurumspor maçının ardından, "Oyuncularımın mücadelesi üst düzeydi.

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Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, mağlup oldukları BB Erzurumspor maçının ardından, "Oyuncularımın mücadelesi üst düzeydi. Eksiklere rağmen herkes elinden geleni yaptı. Pes edemeyiz. Sakatlarımız iyileşince daha iyi olacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 19.haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'a 3-1 mağlup olan Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tekke, sakatlar iyileştiğinde daha iyi sonuçlar alacaklarını ifade ederek, "Maçla ilgili hiç konuşmak istemiyorum. Oyunla ilgili konuşmayacağım. Oyuncularım ciddi mücadele verdiler. Ummadığımız şeyler göz göre göre yapıldı. Oyuncularımın mücadelesi üst düzeydi. Eksiklere rağmen herkes elinden geleni yaptı. Pes edemeyiz. Sakatlarımız iyileşince daha iyi olacağız. Bu şehrin onurlu mücadelesini devam ettireceğiz" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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