FATİH'TEKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI
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FATİH'TEKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

FATİH'te 24 yaşındaki Barış Daldagül'ü alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan arbedede tabancayla vurarak öldürdükleri iddiasıyla aranan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

21.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:26

FATİH'te 24 yaşındaki Barış Daldagül'ü alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan arbedede tabancayla vurarak öldürdükleri iddiasıyla aranan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Koca Mustafa Paşa Mahallesi, Arap Kuyusu Sokak üzerinde Barış Daldagül., 14 Haziran saat 04.30 sıralarında alacak verecek meselesi sebebiyle şüpheliler Kadir Ö. (27), Murat Ö. (19), Hakan K.(22), Burak A.(19) ve Fideil A.(19) ile yaşadığı arbedede tabancayla vurularak öldürüldü. Şüphelilerin Silivri, Sancaktepe Mahallesi, Dergah Sokak üzerinde bulunan bir ikamette saklandıkları yönünde ihbar alan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şüphelilerden Kadir Ö., Murat Ö. ve Hakan K.'yi 17 Haziran'da saat 04.00 sıralarında evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Kadir Ö. polis sorgusunda, olayda kullandıkları tabancayı saklaması için yaşı küçük E.A.'ya verdiğini söyledi. Bunun üzerine polis yaşı küçük E.A. ile diğer şüpheliler Fideil A. ve Burak A'yı Yedikule Mahallesi'nde bir evde yakaladı. E.A. polise, kendisine verilen tabancaları Yedikule Mahallesi, Hacı Manav Sokak üzerinde bulunan bir binanın kömürlüğünde sakladığını söyledi. Söz konusu adreste yapılan aramalarda üç tabanca, bir lazer aparat, bir susturucu aparat ele geçirildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler 19 Haziran'da adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük E.A. ile şüpheliler Fideil A. ve Burak A. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, Kadir Ö., Murat Ö. ve Hakan K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATİH'TEKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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