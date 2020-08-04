Fatih Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Futbol kariyeri ve hayatı
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Fatih Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Futbol kariyeri ve hayatı

Galatasaray'ın transferde büyük aşama kaydettiği Fatih Öztürk, futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Fatih Öztürk kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynamıştır tüm bilgiler haberimizde...

Fatih Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Futbol kariyeri ve hayatı
04.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:11

Kasımpaşa'nın tecrübeli kalecisi Fatih Öztürk'ün Galatasaray'a transferinde çok az bir aşama kaldı. Büyük ölçüde anlaşan Fatih Öztürk'ün, yakın bir zamanda Galatasaray'a transferi bekleniyor. Peki Fatih Öztürk kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

FATİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Fatih Öztürk 22 Aralık 1986 Fransa doğumlu Türk futbolcudur. Kasımpaşa'da forma giymektedir. Kaleci olarak oynamaktadır.

Fatih Öztürk doğum tarihi : 22 Aralık 1986

Fatih Öztürk kaç yaşında : 33 yaşında

Fatih Öztürk mevkisi ne : Kaleci

Farih Öztürk aslen nereli : Fransa doğumlu

Fatih Öztürk boyu kaç : 1,91 m

Fatih Öztürk kilosu kaç : 86 kg

Fatih Öztürk burcu ne : Oğlak

Fatih Öztürk forma numarası kaç : 99

FATİH ÖZTÜRK KARİYERİ

Aslen Eskişehir'li olan Fatih Öztürk futbola Fransa'da başladı. 2007 yılında Yurtkur amatör takımına geldi ve 2008 yılında Eyüpspor'da profesyonel oldu. 2010 yılında Gölcükspor'a kiralandı burada gösterdiği performansla birçok 1.lig ekibinin dikkatini çekti. Fatih ayrıca bu sezonda ikisi de penaltıdan olmak üzere Kırıkkalespor ve Kırıkhanspor ağlarını havalandırdı. 2011-2012 sezonunda ise 1461 Trabzon takımına transfer oldu.

1461 Trabzon'da 31 maça çıktı ve Şampiyonluk sevinci yaşadı. Fatih 2012-13 sezonunda ise 1461 Trabzon'la Spor Toto 1.lig'de mücadele etti. Türkiye kupasında'da Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında dikkat çeken Fatih, Tolunay Kafkas'ın beğenisini kazandı. Tolunay Kafkas yaptığı bir açıklamada 2013-14 sezonunda Fatih'in de kadroya dahil edileceğini açıkladı.

Trabzonspor'da ilk resmi maçına Ligin son haftasında küme düşen Antalya maçında sahaya çıktı. 2 sezon Trabzonda oynadıktan sonra 2015 yılında Akhisar Belediyespor'a transfer oldu.

FATİH ÖZTÜRK'ÜN OYNADIĞI TAKIMLAR

2008-2011 : Eyüpspor

2010-2011 : Gölcükspor (kiralık)

2011-2013 : 1461 Trabzon

2013-2015 : Trabzonspor

2015-2019 : Akhisar Belediyespor

2019-2020 : Kasımpaşa

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