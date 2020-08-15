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Fatih Öztürk: Herkesin olmak isteyeceği yerdeyim

Abdurrahim Albayrak: Fatih Öztürk Türkiye'de kalitesini ispatlamış biriGalatasaray, Kasımpaşa'nın 33 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Öztürk: Herkesin olmak isteyeceği yerdeyim
15.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:55

Abdurrahim Albayrak: Fatih Öztürk Türkiye'de kalitesini ispatlamış biri

Galatasaray, Kasımpaşa'nın 33 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Öztürk, kendisini Galatasaray'a bağlayan resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Fatih Öztürk, "Çok farklı duygular içindeyim. Burası Türkiye'nin en önemli kulübü. Burası Türkiye'nin futbol anlamında çatısı. Herkesin olmak isteyeceği yerdeyim. Her taraftarımız gibi, her sabah uyandığımda şampiyon gibi uyanıp, şampiyon gibi çalışıp, elimden geleni yapıp onları mutlu etmeye çalışacağım" diye konuştu.Galatasaray formasıyla en iyi performansını sürdüreceğini dile getiren başarılı file bekçisi, "İlk maçım yıllar önce Galatasaray'a karşı Türkiye Kupası'ndaydı. Galatasaray ile serüven orada başladı. Burasının benim için farklı bir ambiyansı var. Bu statta her zaman ayrı hislerim oldu. Artık bu statta az önce de başkanımızın dediği gibi, penaltıları Galatasaray camiası için çıkaracağım, onlar için kurtarış yapmaya çalışacağım. Bu stat benim için performans açısından her zaman özel olmuştur. İnşallah bu forma altında bu performansı sergilemeye devam edeceğim." diyerek sözlerini noktaladı.ABDURRAHİM ALBAYRAK: FATİH ÖZTÜRK TÜRKİYE'DE KALİTESİNİ İSPATLAMIŞ BİRİGalatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise, Fatih Öztürk'ün Türkiye'de kalitesini ispatlamış biri olduğunu ifade ederek, "Fatih Öztürk, Türkiye'de kendisini ispatlamış, kanıtlamış, bizim çok beğendiğimiz, çok takdir ettiğimiz bir kardeşimiz. Özellikle Akhisar'da göstermiş olduğu performans ve bize karşı kurtardığı penaltılarla kendisini ispat etti" şeklinde konuştu.

Fatih Öztürk ile bir önceki sezon için temasların olduğunu; fakat transferin bu sene gerçekleştiğini dile getiren Albayrak, "Geçen sene direkten döndü; ama bu sene kısmet oldu. Kulübünden müsaade isteyerek; serbest kalmasını, bize bir ücret talep etmeden vermelerini sağladı. Kasımpaşa Kulübü'ne ve başkanına çok teşekkür ediyorum. Fatih kardeşime de Galatasaray'da başarılı olmasını diliyorum. Hoş geldin, sefa geldin diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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