Fatih Mert: "Beşiktaş'tan bir puan almak mutluluk verici"
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Fatih Mert: "Beşiktaş'tan bir puan almak mutluluk verici"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, bir puanla ayrıldıkları Beşiktaş maçı sonrası, "Şampiyonluğa oynayan bir takımdan geriye düşüp bir puan almak mutluluk verici. Bir iki galibiyet daha aldıktan sonra ligde kalacağımızı düşünüyorum" dedi.

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MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, bir puanla ayrıldıkları Beşiktaş maçı sonrası, "Şampiyonluğa oynayan bir takımdan geriye düşüp bir puan almak mutluluk verici. Bir iki galibiyet daha aldıktan sonra ligde kalacağımızı düşünüyorum" dedi.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 2-2 biten Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sonuçtan memnun olduklarını belirten Başkan Mert, "Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Beşiktaş'tan burada bir puan almak mutluluk verici. Ama 3 puan da alabileceğimiz bir maçtı. Maalesef gerçekleştiremedik. Son 5 dakika oyuncularımız biraz daha ileri gitseydi, bu olabilirdi belki. Kulusic'in kendi kalemize attığı 2 golle 2-0'dan mağlup durumdan 2-2'yi yakalamak ve bir puan almak sevindirici. Biz ligin başında da iyi kadro kuruduğumuzu düşünüyorduk ama üst üste talihsiziler yaşayınca iş buralara keldi. Hikmet Karaman hocamız ile birlikte takım bir ivme kazandı. Bugün buraya üç oyuncumuz da eksik geldik. Henüz işimiz bitmedi ama bir iki galibiyet sonra Ankaragücü ligde kalır ve biraz daha yukarı çıkarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Mert, penaltı pozisyonları hakkında ise, "Pozisyonlara baktık biz de penaltıydı. Beşiktaş'ta hakem VAR'a gitti. Bizde de olsa VAR'a giderdi diye düşüyorum. Bana göre penaltıydı pozisyonlar" yorumunu yaptı.

(Güven Mert Ercan - Bora Akyol/İHA)

Fatih Mert: 'Beşiktaş'tan bir puan almak mutluluk verici'
Fatih Mert: 'Beşiktaş'tan bir puan almak mutluluk verici'
Fatih Mert: 'Beşiktaş'tan bir puan almak mutluluk verici'
Fatih Mert: 'Beşiktaş'tan bir puan almak mutluluk verici'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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