Fatih Karagümrüklü Emre Çolak'ın sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te futbolcu Emre Çolak'ın sözleşmesi feshedildi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te futbolcu Emre Çolak'ın sözleşmesi feshedildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emre Çolak, "Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Fatih Karagümrük'e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yoluna gitmeyi tercih ettik. İki taraf için de hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki oyuncu, verdiği bir röportajda şampiyonluk yarışının sorulması üzerine, "Yani şu an Beşiktaş bir tık önde görünüyor ama benim gönlüm Galatasaray'dan yana." ifadelerini kullandığı için kadro dışı bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük