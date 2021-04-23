Fatih Karagümrük, yarın Trabzonspor'un konuğu olacak
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Fatih Karagümrük, yarın Trabzonspor'un konuğu olacak

Fatih Karagümrük, yarın Trabzonspor'un konuğu olacak
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 50 puanla 9. sırada bulunuyor.

Ligde 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyeti olan Trabzonspor ise 60 puanla 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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