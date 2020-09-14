Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, silahlı saldırıya uğradı
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Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, silahlı saldırıya uğradı

Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, bacağından vuruldu.

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, silahlı saldırıya uğradı
14.09.2020 20:58 | Son Güncelleme: 14.09.2020 21:27

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Ecim'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, 12 Eylül Cumartesi günü Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Yaşar Ecim, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ecim'in müşahede altında olduğu öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekiplerinin Ecim'i vurup kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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