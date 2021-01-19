Fatih Karagümrük, Serhat Ahmetoğlu'nu kadrosuna kattı
19.01.2021 16:54 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:54
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Serhat Ahmetoğlu ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Serhat Ahmetoğlu ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Serhat Ahmetoğlu, 1,5 yıllığına Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuz 2021-2022 sezonunun sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecektir" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı