Fatih Karagümrük, Serhat Ahmetoğlu'nu kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Fatih Karagümrük, Serhat Ahmetoğlu'nu kadrosuna kattı

19.01.2021 16:54 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:54
Fatih Karagümrük, Serhat Ahmetoğlu'nu kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Serhat Ahmetoğlu ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Serhat Ahmetoğlu ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Serhat Ahmetoğlu, 1,5 yıllığına Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuz 2021-2022 sezonunun sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecektir" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Oğuzhan Koç Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih Karagümrük, Serhat Ahmetoğlu'nu kadrosuna kattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 16:58:34. #1.15#
title